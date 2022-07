fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Muriel

Juventus szuka wzmocnień linii ataku. Priorytetem pozostaje Alvaro Morata, lecz negocjacje z Atletico Madryt mogą nie przynieść zamierzonych rezultatów. “Stara Dama” szykuje alternatywę, którą jest Luis Muriel z Atalanty. To kolejna próba ściągnięcia kolumbijskiego snajpera.

Juventus chce poszerzyć nieco konkurencję w ofensywie. Na ten moment jedynym jakościowym napastnikiem jest Dusan Vlahović

Priorytetem dla “Starej Damy” jest Alvaro Morata, choć negocjacje z Atletico Madryt nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Wszystko rozbija się o wysokość kwoty transferu

Alternatywę stanowi Luis Muriel. Snajper Atalanty już wcześniej był na celowniku Juventusu

Juventus wraca do starych opcji

Odejście Paulo Dybali sprawiło, że w ofensywie Juventusu pojawiło się miejsce dla nowego zawodnika. Na ten moment jedynym jakościowym napastnikiem w kadrze jest Dusan Vlahović. To zdecydowanie za mało, jeśli “Stara Dama” marzy o ponownym włączeniu się do walki o krajowe mistrzostwo.

Faworytem Massimiliano Allegriego jest Alvaro Morata. Włoski szkoleniowiec za wszelką cenę chciałby ściągnąć go do Turynu, lecz na przeszkodzie stoi kwota transferu. Atletico Madryt postawiło zaporowe warunki i nie ma zamiaru zejść z oczekiwań, co całą transakcję stawia pod znakiem zapytania.

Juventus nie ogranicza się na jedną opcję i już myśli nad alternatywą. Włoskie media informują, że władze chcą pochylić się nad osobą Luisa Muriela, który już we wcześniejszych tygodniach był łączony z przenosinami do “Starej Damy”. Później wydawało się, że ten ruch stał się niemożliwy, lecz obie strony ponownie wróciły do negocjacji.

Muriel to we Włoszech uznany napastnik. Dla Atalanty zaliczył dotychczas 128 spotkań i strzelił 59 bramek. Ekipa z Bergamo jest skłonna go sprzedać, zwłaszcza że kontrakt Kolumbijczyka obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 roku.

Zobacz również: Chelsea się nie poddaje. Pracuje nad dwoma transferami