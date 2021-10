Juventus chce wzmocnić kadrę nowymi nabytkami. Niewykluczone, że już zimą. Wzmocnienia te mogą kosztować około 100 milionów euro.

Juventus ma ambitne plany transferowe

Turyńczycy zainteresowani są sprowadzeniem dwóch młodych gwiazd

Być może Stara Dama złoży za nich oferty już zimą

Gwiazda Serie A na celowniku Juventusu

Letnie okno transferowe w wykonaniu Juventusu nie było dobre. Z Turynu odszedł bowiem Cristiano Ronaldo, ale nie sprowadzono zawodnika, który prezentowałby chociaż trochę zbliżony poziom. Najpoważniejszym wzmocnieniem Bianconerich był Manuel Locatelli. Jak się okazuje, to za mało, aby walczyć o triumf w Serie A. Przynajmniej na razie.

Juventus chce odzyskać mistrzostwo Włoch. Szansę na to mają zwiększyć transfery. Na szczycie listy życzeń turyńczyków znajduje się Aurelien Tchouameni z AS Monaco. Francuz występuje na pozycji defensywnego pomocnika, ale może grać też trochę wyżej. 21-latek czyni systematyczne postępy, dzięki czemu obserwują go coraz silniejsze kluby.

W kolejce po Tchouameniego jako pierwszy ustawił się Juventus, co daje turyńczykom pewną przewagę, nad innymi drużynami. Być może Bianconeri wystosują zimą oficjalną ofertę. Pozytywną opinię na temat Francuza wydał sam Massimiliano Allegri. Portal Transfermarkt wycenia 21-latka na 35 milionów euro.

Niewykluczone, że zimą Juventus ruszy także po ogromne wzmocnienie linii ataku, czyli Dusana Vlahovica. Serb w tym sezonie strzelił już sześć goli i zaliczył jedną asystę. Fiorentina ogłosiła, że nie przedłuży kontraktu z 21-latkiem, chociaż składała bardzo korzystne propozycje.

Aktualna umowa Vlahovica wiąże go z Fiorentiną do 30 czerwca 2023 roku. Fiołki chcą zarobić spore pieniądze na serbskim napastniku, więc muszą go sprzedać w nieodległej przyszłości. Juventus jest wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do kupna 21-latka.

