Juventus gotowy sprzedać gwiazdy! Oto lista graczy na wylocie z klubu

Juventus, jak wiele innych klubów Serie A, staje przed wyzwaniem wzmocnienia składu podczas zimowego okna transferowego. Brak dodatkowego budżetu zmusza Bianconerich do rozważenia sprzedaży kilku zawodników, aby sfinansować potrzebne wzmocnienia. Oto gracze, którzy według "Calciomercato" mogą opuścić klub już tej zimy.

Marco Canoniero / Sportimage Ltd / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Danilo, Vlahović, Douglas Luiz

Danilo – blisko odejścia do Napoli

Jednym z najbardziej prawdopodobnych transferów jest odejście Danilo. Brazylijski obrońca chce dołączyć do Napoli, ale postawił warunek: rozwiązanie kontraktu z odprawą. Juventus, z kolei, oczekuje rekompensaty w wysokości 3 milionów euro. Choć klub skłania się ku rozwiązaniu umowy bez dodatkowych płatności, rozmowy nadal trwają.

Douglas Luiz – poszukiwanie rozwiązania

Douglas Luiz to kolejny gracz, którego przyszłość w Turynie stoi pod znakiem zapytania. Brazylijczyk obciąża budżet Juventusu, a klub próbuje znaleźć sposób na jego odejście. Choć w lecie wyceniano go na 50 milionów euro, obecnie najbardziej realnym scenariuszem jest wypożyczenie. Nottingham Forest, Fulham i Manchester United wykazują zainteresowanie, jednak konkretna oferta jeszcze nie padła.

Arthur – problematyczne wynagrodzenie

Arthur od początku sezonu pozostaje poza składem. Jego kontrakt, obowiązujący do 2026 roku, oraz wynagrodzenie (5 milionów euro netto plus bonusy) utrudniają jakiekolwiek negocjacje. Zainteresowanie wyrażają Betis Sevilla i Atletico Madryt, ale obie strony preferują wypożyczenie. W przypadku Atletico opcja wykupu byłaby możliwa, jednak Juventus musiałby pokryć część pensji zawodnika.

Samuel Mbangula – szansa na zysk

Młody ofensywny zawodnik, Samuel Mbangula, jest jednym z najbardziej obiecujących kandydatów do odejścia. Jego wartość rynkowa wynosi od 8 do 10 milionów euro, co mogłoby przynieść Juventusowi znaczną korzyść finansową. Na jego transfer zwracają uwagę kluby z Ligue 1 i Bundesligi, a decyzja może zapaść jeszcze w tym oknie.

Zobacz wideo: Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Dusan Vlahović – najtrudniejszy przypadek

Największym wyzwaniem jest przyszłość Dusana Vlahovicia. Serbski napastnik jest kluczowym zawodnikiem Juventusu, ale jego kontrakt, wynoszący 12 milionów euro netto rocznie, obciąża budżet klubu. Brak zainteresowania przedłużeniem umowy przez zawodnika sprawia, że klub musi rozważyć sprzedaż. PSG jako jedyne wyraziło zainteresowanie, ale konkretna oferta nie została jeszcze złożona. Juventus obawia się, że brak rozwiązania do lata może skutkować koniecznością sprzedaży za niższą kwotę.

Nicolo Fagioli – potencjalny zastrzyk finansowy

Nicolo Fagioli również może opuścić Turyn. Pomocnik nie pasuje do koncepcji Thiago Motty, a jego sprzedaż mogłaby przynieść klubowi spory zastrzyk gotówki. Rozważano jego wymianę na Fikayo Tomoriego z Milanu, jednak zmiany w sztabie szkoleniowym Rossonerich zablokowały tę transakcję. Aktualnie Marsylia i Napoli wydają się najbardziej prawdopodobnymi kierunkami, choć pojawiają się także zainteresowania ze strony klubów Premier League.

Zobacz również: Kłótnie w Barcelonie! Wewnętrzne problemy wychodzą na jaw