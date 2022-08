PressFocus Na zdjęciu: Filip Kostić

Juventus ma w najbliższych dniach sfinalizować transfer skrzydłowego Filipa Kosticia. Stara Dama stara się również o zakontraktowanie Memphisa Depaya, dla którego zabraknie miejsca w ataku Barcelony.

Juventus chce niebawem sprowadzić dwóch zawodników do linii ofensywnej

Stara Dama zamierza zapłacić Eintrachtowi 15 milionów euro za Filipa Kosticia

Do tego negocjuje z Barceloną w sprawie Memphisa Depaya. Możliwe, że Holender rozwiąże kontrakt z Blaugraną, a Włosi sprowadzą go za darmo

Kostić i Depay w drodze do Turynu

Jeszcze przed startem rozgrywek Serie A Juventus chce doprowadzić do podwójnego wzmocnienia linii ofensywnej. Eintracht Frankfurt odrzucił pierwszą ofertę Starej Damy, opiewającą na 12 milionów euro kwoty podstawowej i trzech milionach w bonusach. Turyńczycy są tego świadomi. W najbliższych dniach mają przedstawić poprawioną ofertę, która zapewni Niemcom 15 milionów euro, nie licząc dodatków. Sam Serb jest oczywiście chętny na przenosiny do stolicy Piemontu.

Nieco trudniejsza sytuacja wiąże się z ewentualnym sprowadzeniem Memphisa Depaya. Holender wciąż opiera się odejściu z Barcelony, mimo że Xavi Hernandez wyznał podopiecznemu, że nie będzie mógł liczyć na regularną grę w nadchodzącym sezonie. Sam reprezentant Oranje nie bardzo się tym przejął. Świetnie zaprezentował się podczas presezonu, strzelając dwie bramki.

Napastnikowi pozostał rok kontraktu, a Duma Katalonii musi zwolnić znaczną ilość pieniędzy z listy płac. Tylko to pozwoli klubowi zarejestrować nowe nabytki. Dlatego też Depay może wymusić na pracodawcach rozwiązanie umowy na rok przed jej końcem. To pozwoli mu odejść za darmo i wynegocjować sobie wyższą pensję w Turynie. 28-latek zadeklarował już, że jeżeli odejdzie z Camp Nou, to tylko do wielkiego klubu. Stara Dama z pewnością spełnia warunki tej charakterystyki.

