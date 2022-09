PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Juventus już rozpoczął planowanie kadry na kolejne sezony. Na liście Starej Damy, jak zwykle, pojawia się kilku potencjalnych wolnych agentów, w tym Marco Asensio. Rekordowi mistrzowie Włoch spróbują też sprowadzić do siebie Antoine’a Griezmanna, będącego kością niezgody pomiędzy Barceloną i Atletico.

Juventus ma znaczne problemy finansowe, dlatego też już poszukuje okazji na rynku transferowym

Na celowniku Starej Damy znalazł się, przykładowo, Marco Asensio, którego umowa z Realem Madryt wygaśnie 30 czerwca

Włosi spróbują też przekonać do przenosin Griezmanna. Francuz bierze obecnie udział w niezbyt eleganckiej grze pomiędzy Atletico i Barceloną

Asensio i Griezmann na radarze Juventusu

Juventus bardzo słabo rozpoczął sezon 2022/2023. Stara Dama wygrała zaledwie dwa z siedmiu meczów ligowych i przegrała oba spotkania w swojej grupie Ligi Mistrzów.

Problemy sportowe to nie jedyne, z którymi mierzą się dyrektorzy rekordowych mistrzów Włoch. Ci mają też kłopoty finansowe, które utrudniają poruszanie się po rynku transferowym. Dlatego też już teraz poszukują okazji, które mogą pojawić się za niespełna rok.

Juventus znany jest z kontraktowania wolnych agentów. Tylko tego lata ta sztuka udała im się z Paulem Pogbą czy Angelem Di Marią. Włodarze spróbują ponownie powtórzyć tę sztukę za niespełna rok. Jednym z zawodników, których sytuację bacznie obserwuje Stara Dama, jest Marco Asensio. Priorytetem dla Hiszpana jest wywalczenie sobie nowej umowy z Realem Madryt, ale obecnie nic nie wskazuje na to, by klub wysnuł taką propozycję. Włosi muszą jednak zdawać sobie sprawę, że 26-latkiem interesują się też znacznie bogatsze zespoły Premier League.

Turyńczycy spróbują też przekonać do transferu Antoine’a Griezmanna. Francuz jest obecnie wypożyczony z Barcelony do Atletico. Madrytczycy próbują zbić umówioną cenę 40 milionów euro, którą mieliby zapłacić po zakończeniu sezonu za napastnika. W związku z tym co mecz wchodzi on z ławki rezerwowych po upłynięciu 60. minuty. Stara Dama spróbuje wykorzystać tę niezbyt elegancką sytuację, by przekonać do siebie 31-latka.

Poza dwoma zawodnikami występującymi w Madrycie, na liście Juventusu znajdują się też Alejandro Grimaldo czy Christian Pulisić.

