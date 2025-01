Juventus walczy o transfer Araujo. Sytuacja jest skomplikowana

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo bliski transferu do Juventusu? Barcelona stawia warunki

Ronald Araujo, urugwajski obrońca Barcelony, stał się jednym z głównych celów transferowych Juventusu w zimowym oknie. Według doniesień, zawodnik jest otwarty na propozycję Starej Damy, zwłaszcza że jego sytuacja w klubie z Camp Nou nie spełnia jego oczekiwań. Araujo, po powrocie z długiej kontuzji, nie potrafił przebić się do podstawowego składu, gdzie dominują Inigo Martinez i Pau CubarsI.

Postawa Barcelony wobec potencjalnego transferu jest jasna. Klub nie zamierza oddawać Araujo za mniej niż 50 milionów euro, co znacząco odbiega od początkowej oferty Juventusu, obejmującej wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Laporta nie wyklucza sprzedaży, ale tylko w przypadku, gdy zawodnik osobiście wyrazi chęć odejścia.

Na sytuację Araujo może wpłynąć kontuzja Inigo Martineza, która wykluczy go z gry na około miesiąc. To otwiera przed Urugwajczykiem szansę na regularne występy i możliwość odzyskania miejsca w wyjściowym składzie, choć pozostaje pytanie o hierarchię w zespole po jego powrocie. Trener Hansi Flick ceni Araujo za jego szybkość i siłę fizyczną, dlatego niechętnie podchodzi do jego odejścia. W obliczu kontuzji Martíneza i nieobecności Christensena, Flick ma ograniczone opcje w środku obrony, co dodatkowo zwiększa znaczenie Araujo dla drużyny.

Przyszłość Araujo pozostaje niepewna, ale nadchodzące dni mogą być decydujące. Jeśli zawodnik wykorzysta swoją szansę na boisku, Barcelona może nie być skłonna rozważać jego odejścia, nawet przy wysokiej ofercie.