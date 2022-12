PressFocus Na zdjęciu: Julian Brandt

Julian Brandt przychodził do Borussii Dortmund jako jedna z gwiazd Bundesligi, a pobyt na Signal Iduna Park miał być tylko krótkim przystankiem w jego wielkiej karierze. Nie wszystko jednak poszło po myśli 26-letniego pomocnika.

Julian Brandt jest przymierzany do Eintrachtu Frankfurt

Pomocnik mógłby zająć miejsce Daichiego Kamady

Japończyka z kolei chciałaby mieć u siebie… BVB

Julian Brandt zamieni się klubami z Daichim Kamadą?

Jak donosi “Frankfurter Rundschau”, Eintracht Frankfurt jest zainteresowany sprowadzeniem Juliana Brandta z Borussii Dortmund. Klub z Commerzbank-Arena pogodził się już ze stratą Daichiego Kamady i szuka jego następcy. Co ciekawe, Japończyk znajduje się na celowniku między innymi… właśnie BVB oraz hiszpańskiej Barcelony.

Tak więc może dojść do wymiany piłkarzy pomiędzy Borussią Dortmund a Eintrachtem Frankfurt. Przenosiny Juliana Brandta do drużyny popularnych “Orłów” nie będą jednak łatwe do przeprowadzenia, ponieważ ofensywny pomocnik ma wysoką pensję, na którą nie wiadomo, czy stać Eintracht, a sam zawodnik raczej nie chciałby zarabiać mniej.

Julian Brandt w 2019 roku przechodził do Borussii Dortmund jako gwiazda Bundesligi. BVB zapłaciła za jego kartę zawodniczą około 25 mln euro. Pobyt byłego piłkarza Bayeru Leverkusen na Signal Iduna Park miał być tylko przystankiem w jego karierze przed transferem do jeszcze lepszego zespołu.

26-latek nie do końca jednak spełnił pokładane w nim oczekiwania i nie wszystko poszło po myśli playmakera. 39-krotny reprezentant Niemiec w 22 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 5 bramek i zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 28 milionów euro.

