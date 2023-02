fot. PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang brutalnie kończy swoją przygodę na Stamford Bridge. Chelsea nie zgłosiła napastnika do wiosennych meczów w Lidze Mistrzów, więc ten planuje opuścić klub już w ciągu najbliższych dni. Aktualnie trwają rozmowy z jedną z drużyn Major League Soccer – Los Angeles FC.

Pierre-Emerick Aubameyang nie znajduje się w planach Grahama Pottera

Gabończyk chce opuścić Londyn już teraz

Chelsea prowadzi rozmowy z Los Angeles FC

Aubameyang przeniesie się za kontynent?

Pierre-Emerick Aubameyang zdecydował się latem na przenosiny do Chelsea. Jego ruch był podyktowany głównie osobą Thomasa Tuchela, z którym świetnie współpracowało mu się za czasów Borussii Dortmund. Niedługo po przybyciu Gabończyka niemiecki szkoleniowiec stracił pracę w Londynie. Zastąpił go Graham Potter, który początkowo stawiał na byłego napastnika Liverpoolu, lecz z czasem odstawił go na rzecz młodszych zawodników.

Zimą Chelsea pozyskała wielu graczy, co oznaczało, że ktoś z dotychczasowej kadry ucierpi i nie znajdzie się wśród zgłoszonych na nadchodzące mecze w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Wybór padł właśnie na Aubameyanga, z którym Potter otwarcie nie wiąże przyszłości. Napastnik liczy więc na ucieczkę ze Stamford Bridge. Zainteresowanie letnim transferem wyraża między innymi FC Barcelona oraz kluby z Serie A. Gabończyk chce odejść już teraz, zatem możliwości są ograniczone.

Zimowe okienko transferowe zakończyło się już w większości europejskich lig. Wciąż możliwe jest natomiast przeprowadzenie transakcji w Major League Soccer. Chelsea rozmawia właśnie z jednym z przedstawicieli amerykańskiej ekstraklasy. Jest nim Los Angeles FC, który w swoich szeregach ma między innymi Giorgio Chielliniego.

Na taki ruch nastawiony jest sam Aubameyang, który czym prędzej chce wyprowadzić się z Londynu. W obecnym sezonie 33-latek zgromadził trzy trafienia w siedemnastu występach.

