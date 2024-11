Manchester United latem pozyskał Joshuę Zirkzee, ale już zimą napastnik może opuścić Old Trafford. Aston Villa wyraziła zainteresowanie pozyskaniem Holendra - donosi "Caught Offside".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee na celowniku Aston Villi

Manchester United w letnim okienku transferowym zdecydował się wzmocnić pozycję napastnika. Na Old Trafford trafił Joshua Zirkzee z Bologni za kwotę 42,5 miliona euro. Reprezentant Holandii miał idealne wejście do drużyny, ponieważ już w debiucie strzelił zwycięskiego gola w starciu z Fulham. Jednak późniejsze występy 23-latka były poniżej oczekiwań, przez co wkrótce zawodnik może opuścić szeregi Czerwonych Diabłów.

Joshua Zirkzee wzbudza dość spore zainteresowanie wśród włoskich klubów. To właśnie na Półwyspie Apenińskim jego talent rozbłysnął na taką skalę. Najczęściej wymienianym zespołem, z którym jest łączony Holender, to Juventus. Jednak okazuje się, że 23-latek może zostać w Premier League. Z informacji przekazanych przez „Caught Offside” dowiadujemy się, że napastnik znalazł się na celowniku Aston Villi.

Wspomniane źródło nie zdradza jednak szczegółów potencjalnego transferu Joshuy Zirkzee. Wciąż zatem nie wiemy czy Manchester United zdecyduje się na definitywną sprzedaż Holendra, czy też tylko wypożyczenie.

Joshua Zirkzee dotychczas rozegrał 17 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów. W tym czasie 23-letni napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie tylko jedno trafienie, a także dwie asysty. Bez wątpienia są to statystyki poniżej oczekiwań klubu z Old Trafford.