Juventus rozmawia z Manchesterem United. Głośny transfer coraz bliżej

Joshua Zirkzee wróci do Serie A? Trwają negocjacje

Wydaje się, że Joshua Zirkzee nie ma przyszłości w Manchesterze United. 23-letni napastnik zawodzi w zespole Czerwonych Diabłów i najprawdopodobniej wróci do Serie A. Liderem wyścigu o zakontraktowanie sześciokrotnego reprezentanta Holandii jest bowiem Juventus – donosi włoski dziennik “Corriere dello Sport”. Turyńczycy podobno rozpoczęli już rozmowy z otoczeniem zawodnika, a także skontaktowali się z angielskim klubem.

Wygląda na to, że Joshua Zirkzee może opuścić Old Trafford już w najbliższym zimowym okienku transferowym. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny. Stara Dama szuka wzmocnienia linii ataku, a wciąż perspektywiczny Holender wydaje się bardzo ciekawą opcję, biorąc pod uwagę, że nie będzie potrzebował aklimatyzacji na Półwyspie Apenińskim, gdzie występował przed przeprowadzką na Wyspy Brytyjskie.

Mierzący 193 centymetry napastnik przywdziewa koszulkę Manchesteru United od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się do angielskiego giganta za 42,5 miliona euro z Bolonii. Dotychczasowy bilans byłego piłkarza Bayernu Monachium w koszulce ekipy Czerwonych Diabłów jest jednak wstydliwy. Do tej pory Joshua Zirkzee rozegrał łącznie 18 meczów, spędził na boisku 721 minut, co przełożyło się na tylko 1 gola oraz zaledwie 2 asysty.

Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia holenderskiego snajpera na 50 milionów euro.