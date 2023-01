PressFocus Na zdjęciu: Joseph Colley

Joseph Colley może rozstać się z Wisłą Kraków jeszcze w tym okienku transferowym. Stoperem interesują się bowiem kluby z Polski, Szwecji oraz Słowacji.

Joseph Colley zbliża się do odejścia z Wisły Kraków

Prowadzone są rozmowy nt. transferu defensora

Zainteresowanie płynie z Polski, Szwecji i Słowacji

Joseph Colley wróci do ojczyzny?

Jak informuje Piotr Piotrowicz na Twitterze, a także szwedzkie media, Joseph Colley podczas aktualnego zimowego okienka transferowego może opuścić Wisłę Kraków. Rozpoczęto już rozmowy w sprawie ewentualnej przeprowadzki środkowego obrońcy, a zainteresowanie 23-latkiem wykazują zespoły z Polski, Szwecji oraz Słowacji.

“Biała Gwiazda” może zatem stracić stopera, ale kilka dni temu na tę pozycję został sprowadzony Alberto Tachi – były zawodnik Atletico Madryt i Deportivo Alaves. Wcześniej drużynę prowadzoną przez Radosława Sobolewskiego wzmocnili również David Junca, (lewy obrońca), Alex Mula (lewy skrzydłowy) oraz Igor Sapała (defensywny pomocnik).

🇵🇱 Joseph Colley z Wisły Kraków najprawdopodobniej opuści I-ligowy klub w tym oknie transferowym.



Piłkarzem zainteresowane są kluby z Polski, Słowacji i Szwecji i już są prowadzone rozmowy w temacie ewentualnego ściągnięcia obrońcy Wisły. pic.twitter.com/Wyq2rXKwuV — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) January 23, 2023

Joseph Colley występuje w koszulce krakowskiej ekipy od stycznia 2022 roku, kiedy to przeprowadził się na Reymonta za darmo z Chievo Verona. Wychowanek zespołu IF Bromma w latach 2017-2019 szkolił się w akademii Chelsea, ale ostatecznie nie zdołał się przebić do pierwszej drużyny londyńczyków, gdzie od zawsze panuje wielka konkurencja.

Urodzony w Gambii były młodzieżowy reprezentant Szwecji podczas obecnej kampanii rozegrał 11 meczów. Jego umowa z Wisłą Kraków obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia rosłego defensora na 100 tysięcy euro.

