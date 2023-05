PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane może opuścić latem Bayern Monachium

Zainteresowany sprowadzeniem piłkarza do swojej drużyny jest Jose Mourinho

Portugalski szkoleniowiec bardzo ceni umiejętności Senegalczyka

Jose Mourinho spróbuje namówić Senegalczyka na transfer

Ben Jacobs donosi, że sam Jose Mourinho jest zainteresowany sprowadzeniem latem do Romy Sadio Mane. Portugalski szkoleniowiec jest wielkim fanem talentu i ceni jego umiejętności, którymi imponował w poprzednich latach w barwach Liverpoolu.

Jednak zdaniem dziennikarza w przeprowadzce Sadio Mane do stolicy Włoch główną rolę będzie odgrywał potencjalny awans Romy do Ligi Mistrzów. Piłkarze “Giallorossich” zajmują obecnie szóstą lokatę w ligowej tabeli, ale mają tyle samo punktów, co znajdujący się w strefie Champions League Inter Mediolan. Senegalczyk może nie być chętny na dołączenie do zespołu Jose Mourinho, jeśli w przyszłym sezonie będą grali w drugorzędnych europejskich rozgrywkach.

Sadio Mane trafił do Bayernu Monachium latem 2022 roku. Transfer Senegalczyk do Bundesligi na ten moment nie sprostał oczekiwaniom. Jakby tego było mało, w ostatnim czasie doszło do konfliktu pomiędzy nim, a Leroy’em Sane. Były skrzydłowy Liverpoolu miał uderzyć Niemca po spotkaniu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Od tamtej pory w mediach krążą pogłoski, że piłkarz nie ma już przyszłości w Monachium.

Sprawdź także: Gwiazda Interu na celowniku Manchesteru United