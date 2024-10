dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jorrel Hato

Jorrel Hato wzbudza zainteresowanie gigantów

Niewykluczone, że Arsenal oraz Atletico Madryt staną do walki o jednego zawodnika podczas najbliższych okienek transferowych. Oba zespoły chcą bowiem poważnie wzmocnić linię obrony, a ich uwagę przykuł bardzo utalentowany stoper Ajaksu Amsterdam, Jorrel Hato – dowiedział się hiszpański serwis “TodoFichajes.com”.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sporym atutem osiemnastoletniego Holendra jest wszechstronność – zawodnik może zagrać zarówno w środku defensywy, jak i na lewej obronie. Mierzący 182 centymetry stoper ma ogromny potencjał, o czym świadczy fakt, że mimo młodego wieku, zdążył już zadebiutować w drużynie narodowej. Ronald Koeman poznał się na talencie Jorrela Hato, który rozegrał 3 spotkania w reprezentacji Holandii.

Co ciekawe, młody obrońca w Arsenalu mógłby zająć miejsce Jakuba Kiwiora, którego przyszłość nie jest pewna. Nasz rodak nie jest bowiem pierwszym wyborem Mikela Artety, a media łączą go z powrotem do Serie A. Natomiast Atletico Madryt szuka następcy Clementa Lengleta, który nie zyskał zaufania Diego Simeone. Francuz najprawdopodobniej wróci do Barcelony w styczniowym oknie transferowym.

Jorrel Hato przeniósł się do akademii Ajaksu Amsterdam w lipca 2018 roku, a w maju 2023 roku stał się pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu holenderskiego giganta. Dotychczasowy bilans zdolnego piłkarza w seniorskiej drużynie to 74 mecze, 3 bramki oraz 5 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro.