Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jorginho

Jorginho otrzyma ofertę od Juventusu. Wróci do Serie A?

Umowa wiążąca Jorginho z Arsenalem wygasa już po zakończeniu sezonu 2023/2024, czyli 30 czerwca 2024 roku. Co prawda, Kanonierzy mają opcję przedłużenia kontraktu defensywnego pomocnika o kolejną kampanię, ale nie wiadomo, czy strony będą kontynuowały współpracę. Niepewną przyszłość 52-krotnego reprezentanta Włoch podobno chciałby wykorzystać Juventus – poinformował Rudy Galetti.

Włodarze Starej Damy już w listopadzie nawiązali kontakt z otoczeniem doświadczonego piłkarza, aby zbadać jego sytuację. Jeśli 32-latek będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, to Bianconeri prawdopodobnie złożą mu ofertę. Dla wychowanka Hellasu Verona byłby to zatem wielki powrót do Serie A. Urodzony w Brazylii zawodnik Półwysep Apeniński opuścił w 2018 roku odchodząc wówczas z Napoli.

Jorginho do stycznia 2023 roku występował w Chelsea, a następnie zmienił klub wewnątrz Londynu, dołączając do Arsenalu. Zwycięzca Ligi Mistrzów z sezonu 2020/2021 w koszulce Kanonierów rozegrał łącznie 49 meczów, strzelił 1 bramkę i zaliczył 2 asysty. Mikel Arteta ceni włoskiego pomocnika, lecz włodarze The Gunners mogą mieć inne plany. Sam piłkarz również nie podjął jeszcze decyzji o kolejnym kroku w karierze. Przyszłość 32-latka powinna wyjaśnić się w letnim okienku transferowym.