Manchester United zaskoczył. Wskazał cel transferowy na lato

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Cancelo wróci do Premier League? Gigant ma go na celowniku

Manchester United w tym sezonie spisuje się fatalnie. Nie pomogła zmiana trenera, bowiem Ruben Amorim również osiąga rozczarowujące wyniki. Mimo tego, posada Portugalczyka na Old Trafford ma nie być zagrożona – oczekuje się, że to właśnie on będzie twarzą projektu w kolejnych latach i pomoże w powrocie do walki o najwyższe cele. Władze klubu nie myślą o zwolnieniu, choć drużyna regularnie się kompromituje. Zamiast tego, Amorim latem będzie mógł skompletować kadrę, którą dopasuje do swojego systemu gry.

Nie jest tajemnicą, że wprowadzone przez Amorima zmiany nie zadziałają od razu. Co więcej, szkoleniowiec nie jest szczególnie zadowolony z posiadanych personaliów, dlatego na Old Trafford szykuje się większa rewolucja. Kolejne nazwiska są łączone z przenosinami do angielskiego giganta. Jednym z kandydatów ma być Joao Cancelo, a jego transfer z pewnością byłby sporym zaskoczeniem.

Oglądaj skróty meczów Premier League

30-latek w zeszłym roku definitywnie opuścił Manchester City na rzecz Al-Hilal, które zapłaciło za niego 25 milionów euro. Po zaledwie jednym sezonie może wrócić do Premier League – Czerwonym Diabłom przydałby się zawodnik o takiej charakterystyce, który z powodzeniem mógłby zagrać na kilku pozycjach. Podczas wypożyczenia do Barcelony potwierdził, że jest graczem wielkiego formatu, mimo tego, że nie udało mu się wywalczyć dłuższego pobytu w Katalonii.

Cancelo regularnie występuje w Al-Hilal. W tym sezonie rozegrał 27 spotkań, notując dziesięć asyst. Jego umowa obowiązuje do 2027 roku.