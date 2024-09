PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jhon Duran

Newcastle i Milan również interesują się Jhonem Duranem

FC Barcelona, mimo znakomitej formy Roberta Lewandowskiego, powoli rozgląda się za jego następcą. Do tej pory w mediach przewijało się sporo nazwisk, ale ostatnio z przeprowadzką do „Dumy Katalonii” zaczął być łączony Jhon Duran. 20-letni Kolumbijczyk to wyróżniająca się postać w zespole Aston Villi.

Jak się okazuje, FC Barcelona nie jest jedynym klubem zainteresowanym usługami Jhona Durana. 20-letni napastnik znajduje się również na celowniku Newcastle United oraz AC Milanu. Zarówno Anglicy jak i Włosi mogą stanowić spore zagrożenie dla „Dumy Katalonii”, która jednak traktuje Kolumbijczyka jako opcję przyszłościową.

Newcastle United traktuje Jhona Durana jako opcję na zastąpienie Calluma Wilsona. Angielski napastnik już zimą może opuścić St. James’s Park, zatem 20-latek jest odpowiednim kandydatem do wejścia w jego buty.

AC Milan natomiast dodał Jhona Durana do swojej listy transferowej, ponieważ zawodnik wpadł w oko włoskiemu gigantowi. „Rossoneri” jednak w swoim ataku mają Tammy’ego Abrahama oraz Alvaro Moratę, przez co przenosiny kolumbijskiego napastnika na San Siro wydają się obecnie wątpliwe.

