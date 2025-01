Al-Nassr dołączył do wyścigu o zakontraktowanie napastnika Aston Villi, Jhona Durana - podaje Santi Aouna z portalu Foot Mercato. Kolumbijczyk w Arabii Saudyjskiej mógłby stworzyć duet z legendą reprezentacji Portugalii, Cristiano Ronaldo.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Jhon Duran na celowniku Al-Nassr

Jhon Duran jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. 21-letni napastnik wzbudza zainteresowanie takich klubów jak Paris Saint-Germain oraz West Ham United. Jednak Aston Villa oczekuje za swojego piłkarza astronomicznych pieniędzy – w mediach mówi się o kwocie w granicach 100 mln euro. Wydaje się, że paryżanie i londyńczycy nie planują wykładać na stół aż tak wielkiej sumy.

Jak dowiedział się Santi Aouna z portalu “Foot Mercato”, PSG oraz West Ham United może pogodzić… Al-Nassr. Saudyjski gigant podobno na poważnie dołączył do wyścigu o zakontraktowanie 15-krotnego reprezentanta Kolumbii. W tym przypadku wygórowana wycena piłkarza nie jest problemem, ponieważ potentat z Rijadu ma nieograniczone środki finansowe i może pozwolić sobie na spełnienie żądań przedstawionych przez Aston Villę.

Pytanie, czy sam zawodnik będzie zainteresowany kontynuowaniem kariery na Półwyspie Arabskim. Wychowanek Envigado FC w Al-Nassr mógłby stworzyć duet w ataku z Cristiano Ronaldo, co na pewno jest kuszącą perspektywą. Przypomnijmy, że słynny Portugalczyk jest o krok od przedłużenia kontraktu z saudyjską ekipą do 30 czerwca 2026 roku. Zespół z Rijadu na półmetku sezonu zajmuje 4. miejsce w tabeli, tracąc 12 punktów do lidera.