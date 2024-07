Jednak nie Olympiakos?! Velde może trafić do zupełnie innej ligi

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Velde z jeszcze jedną ofertą na stole?!

Kristoffer Velde od kilku dni intensywnie jest łączony z odejściem z Lecha Poznań. Norweg według wielu medialnych doniesień ma być bardzo blisko podpisania umowy z Olympiakosem. Dla Kolejorza jest to prawdopodobnie najlepsza opcja, aby skrzydłowy opuścił zespół, bowiem jego umowa wygasa wraz z końcem 2025 roku i to – kolokwialnie mówiąc – ostatni dzwonek, żeby na piłkarzu coś jeszcze zarobić.

Niemniej to, że Velde odjedzie z PKO Ekstraklasy wydaje się praktycznie przesądzone, tak to, gdzie trafi już tak pewne nie jest. Wszystko bowiem przez najnowsze informacje serwisu “gazetegercek.com.tr”, który donosi, że usługami gracza Lecha Poznań zainteresowany jest Samsunspor. Problem jednak w tym, że klub ten ma obecnie zakaz transferowy, a jego zdjęcie przez UEFA może nastąpić zbyt późno, aby transfer mógł dojść do skutku.

Velde dołączył do Lecha Poznań w zimie 2022 roku. W tym czasie w barwach klubu ze stolicy Wielkopolski rozegrał prawie 100 spotkań, w których zdobył 27 goli i zanotował 13 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 6 milionów euro. Norweg wystąpił też w pierwszym meczu obecnego sezonu przeciwko Górnikowi Zabrze.

