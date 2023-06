PressFocus Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie chce przedłużyć kontraktu z PSG

Jednocześnie zawodnik zapowiedział, że zostanie w klubie na kolejny sezon

Paryżanie mają jednak inny plan, który zaczynają powoli realizować

PSG ma dość Kyliana Mbappe. Szukają mu nowego klubu

Kylian Mbappe nie chce przedłużyć, obowiązującego do 2024 roku, kontraktu z PSG. Jednocześnie Francuz zapowiedział, że planuje pozostać w klubie do końca sezonu. To nie odpowiada Paryżanom, którzy wiedzą, że za rok gwiazda odejdzie za darmo.

W związku z tym PSG planuje sprzedaż swojej supergwiazdy już tego lata. Jak informuje L’Equipe, władze mają jasny plan i już rozpoczęły działania w kierunku jego realizacji. Paryżanie analizują, które kluby są w grze o Mbappe i jakie mogą sobie pozwolić na wydanie ogromnej kwoty na jego transfer.

Głównym kandydatem jest Real Madryt, który kontaktował się z otoczeniem Mbappe. Florentino Perez czeka jednak na odpowiedni moment, wiedząc, że prędzej czy później Francuz będzie musiał podjąć decyzję o przyszłości.