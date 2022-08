PressFocus Na zdjęciu: Paweł Jaroszyński

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że Paweł Jaroszyński zostanie nowym zawodnikiem Cracovii. Obrońca wróci do krakowskiego zespołu po pięciu latach występowania na włoskich boiskach.

Paweł Jaroszyński wróci do Cracovii

Obrońca w drużynie Pasów ma zastąpić kontuzjowanego Kamila Pestkę

Jaroszyński jeszcze nie zdołał zadebiutować na boiskach Serie A w tym sezonie

Jaroszyński zastąpi Pestkę w Cracovii

Paweł Jaroszyński trafił do Cracovii w 2011 z Górnika Łęczna, jednak w pierwszym zespole regularnie zaczął występować dwa lata później. Prze cztery lata gry dla Pasów wystąpił w 67 spotkaniach, zdobył jednego gola i zanotował trzy asysty.

W 2017 roku został sprzedany za 400 tysięcy euro do Chievo Verona, gdzie przez dwa lata zdołał zagrać w tylko 32 spotkaniach, po czym przeniósł się do Genoi. W zespole z Ligurii nie zdołał jednak zadebiutować, bowiem był wypożyczany do Pescary i Salernitany.

W klubie z Salerno w minionym sezonie Paweł Jaroszyński zaliczył jedynie trzynaście występów w Serie A, natomiast w obecnych rozgrywkach nie przebywał na murawie nawet minuty.

🚨Potwierdzone. Paweł Jaroszyński zostanie nowym zawodnikiem Cracovii. Roczne wypożyczenie z Salernitany (opcja wykupu). 27-latek ma zastąpić kontuzjowanego Kamila Pestkę. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 31, 2022

Tomasz Włodarczyk informuje, że obrońca przeniesie się do Cracovii Pasy wypożyczą Jaroszyńskiego na jeden sezon i będą miały możliwość wykupu gracza po sezonie. Jak dodaje, transfer jest już potwierdzony.

27-letni Jaroszyński zastąpi w Cracovii kontuzjowanego Kamila Pestkę, który zerwał więzadła w kolanie i prawdopodobnie w tym sezonie już nie wystąpi.

