Paweł Jaroszyński został wypożyczony przez beniaminka Serie A, Salernitanę. Polak występował w tej drużynie w drugiej połowie ubiegłego sezonu i pomógł jej awansować do włoskiej ekstraklasy.

Paweł Jaroszyński został wypożyczony do Salernitany

Polak spędził w tej drużynie ostatnie pół sezonu, pomagając jej awansować do Serie A

To drugie podejście obrońcy do włoskiej ekstraklasy. W latach 2017-2019 grał tam w barwach Chievo

Jaroszyński ponownie w Serie A

Beniaminek Serie A, Salernitana, zdecydował się na ponowne wypożyczenie Pawła Jaroszyńskiego z Genoi. Polak występował w barwach Koników Morskich w drugiej połowie ubiegłego sezonu, pomagając im w awansie do włoskiej ekstraklasy. Pierwszą połowę kampanii spędził w Pescarze.

Salernitana przez zawirowania administracyjne długo nie mogła dostać pozwolenia od władz ligi do gry w Serie A. To przedłużyło formalności, bowiem klub od początku był zdeterminowany, by ponownie zapewnić sobie usługi 26-letniego lewego obrońcy. Kilka dni temu beniaminek otrzymał stosowne pozwolenia, po czym sprowadził Michele Cavionę i właśnie Jaroszyńskiego.

To drugie podejście Polaka do gry we włoskiej ekstraklasie. W 2017 roku zmienił on Cracovię na Chievo i tam w ciągu dwóch sezonów uzbierał 30 występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Po spadku klubu z Werony trafił do Genoi, skąd jednak został natychmiastowo wypożyczany. Przez dwa lata występował w Serie B, a teraz dostanie realną szansę zaistnienia w elicie. Według doniesień Tuttomercatoweb, Koniki Morskie zobowiązały się do wykupu Jaroszyńskiego, jeśli ten rozegra choć jedno spotkanie w Serie A, z czym nie powinno być problemów. W zeszłym sezonie rozegrał łącznie 32 spotkania na zapleczu elity (17 dla Pescary i 16 dla Salernitany) i zanotował w nich dwie asysty (po jednej dla każdego z klubów).