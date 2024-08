Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Chelsea i PSG stoczą walkę o transfer Jadona Sancho

Jadon Sancho nie jest pewny swojej przyszłości, a Manchester United już dziś (16 sierpnia) rozegra swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie Premier League. Anglik pogodził się z Erikiem ten Hagiem, ale mimo tego nie wiąże przyszłości z Old Trafford. Ostatnie dni sugerowały, że piłkarz przeniesie się do PSG.

Mistrzowie Francji są chętni na pozyskanie Sancho, jednak negocjacje nie nabierają tempa. Aktualnie temat transferu upadł i skrzydłowy prawdopodobnie musi poszukać innej opcji. Według serwisu Fussball.News całą sytuację chce wykorzystać Chelsea.

The Blues bardzo intensywnie działają na rynku transferowym, analizując różne opcje. Todd Boehly, właściciel klubu, nie oszczędza na wzmocnieniach, a więc plotki wiążące Chelsea z Jadonem Sancho mogą zawierać ziarno prawdy. Inną sprawą jest to, że Enzo Maresca ma na skrzydłach naprawdę wiele możliwości.

Trudną kwestią, która przyczynia się do opóźniających się negocjacji, są wymagania finansowe Manchesteru United. Według raportu serwisu Goal.com władze klubu z Old Trafford żądają za Sancho co najmniej 60 milionów euro. To naprawdę wygórowana cena, patrząc na to, że zawodnik jeszcze niedawno został kompletnie przekreślony.

Czytaj dalej: Guardiola chce wielką gwiazdę Barcelony. Flick wyraził zgodę