Jadon Sancho w najbliższej przyszłości może opuścić Manchester United. Jak twierdzi portal The Athletic transfer skrzydłowego pod koniec letniego okna transferowego rozważa Chelsea.

Źródło: The Athletic

Źródło: The Athletic

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Chelsea myśli o sprowadzeniu Jadona Sancho

Jadon Sancho po półrocznym wypożyczeniu w Borussii Dortmund wrócił na Old Trafford. Reprezentant Anglii zakopał topór wojenny z Erikiem ten Hagiem i ponownie został włączony do pierwszego zespołu Manchesteru United. Jednak mimo poprawienia relacji z holenderskim szkoleniowcem piłkarz nie może być pewny przyszłości w drużynie Czerwonych Diabłów.

Jakiś czas temu głośno było o przeprowadzce Sancho do Paris Saint-Germain. Jednak z transferu do stolicy Francji ostatecznie nic nie wyszło. Aktualnie najbardziej zainteresowanym klubem w kontekście pozyskania skrzydłowego wydaje się być Chelsea. Z informacji portalu The Athletic wynika, że londyńczycy myślą o zakontraktowaniu piłkarza w ostatnich dniach letniego okna transferowego.

Manchester United wycenił Sancho na ok. 40 milionów euro, aczkolwiek nie wiadomo, czy The Blues będą w stanie tyle zapłacić. Nad Chelsea wciąż wisi widmo ujemnych punktów w związku z potencjalnym złamaniem zasad finansowych w Premier League. Dlatego każda potencjalna transakcja Todda Boehly’ego musi być przeprowadzona z rozwagą, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji podczas sezonu.

Sancho zdążył już wystąpić w oficjalnym meczu Manchesteru United w nowym sezonie. W starciu z Manchesterem City o Tarczę Wspólnoty pojawił się na boisku w 83. minucie gry, zastępując Marcusa Rashforda. Z kolei na spotkanie z Fulham w 1. kolejce Premier League nie został uwzględniony w kadrze meczowej.