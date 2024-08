Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho zostaje w Manchesterze United

Jadon Sancho na początku lipca wrócił do Manchesteru United po półrocznej nieobecności. Drugą część poprzedniego sezonu reprezentant Anglii spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund. W Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów pokazał się z dobrej strony, więc zarząd Czerwonych Diabłów oraz Erik ten Hag postanowili dać zawodnikowi drugą szansę.

Wypożyczenie skrzydłowego do Borussii było spowodowane konfliktem z Erikiem ten Hagiem. Natomiast bezpośrednio po jego powrocie Holender przyznał, że relacje obu panów uległy poprawie, a nieporozumienie zostawiają za sobą. Jadon Sancho pojawił się nawet na boisku podczas meczu o Tarczę Wspólnoty z Manchesterem City. Jak się okazuje, przyszłość piłkarza wciąż związana jest z Old Trafford. 54-latek przekazał, że Manchester United potrzebuje Sancho, więc wychowanek Watfordu zostanie w klubie.

– Z tego co wiem, spodziewam się, że Jadon Sancho zostanie w klubie. Jesteśmy z niego zadowoleni. Potrzebujemy mocnego składu. Do stycznia mamy do rozegrania wiele spotkań. Po przerwie reprezentacyjnej będziemy grać co trzy dni, więc potrzebujemy opcji – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez Fabrizio Romano.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sancho trafił do Manchesteru latem 2021 roku z Borussii Dortmund za 85 mln euro. Łącznie w koszulce Czerwonych Diabłów rozegrał jak dotąd 83 mecze, w których zdobył 12 bramek i zaliczył 6 asyst.