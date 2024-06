Miedź Legnica w środę dokonała kolejnego letniego transferu. Nowym zawodnikiem pierwszoligowca został Jacek Podgórski, który do tej pory bronił barw Korony Kielce.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Podgórski

Oficjalnie: Jacek Podgórski wzmocnił Miedź Legnica

Miedź Legnica ofensywnie weszła w letnie okienko transferowe. Pierwszoligowiec do tej pory potwierdził przybycie trzech zawodników. A mianowicie Juliusza Letniowskiego, Mateusz Grudzińskiego, a także Benedika Mioca. W środę klub ogłosił kolejne wzmocnienie, tym razem prosto z Ekstraklasy.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Miedź Legnica potwierdziła ostatnie medialne doniesienia. Nowym zawodnikiem pierwszoligowca został Jacek Podgórski. 27-latek dołączył do „Miedzianki” na zasadzie wolnego transferu z Korony Kielce. Zawodnik związał się z nowym zespołem trzyletnią umową.

– Moim celem po przyjściu do Miedzi jest awans do PKO BP Ekstraklasy. Mam nadzieję, że dokonamy tego jak najszybciej, już w pierwszym sezonie po moim dołączeniu do klubu – powiedział Jacek Podgórski, cytowany przez stronę klubową, po podpisaniu kontraktu.

Jacek Podgórski w minionym sezonie odgrywał ważną rolę w zespole Korony Kielce. Wychowanek Chojniczanki rozegrał w lidze 31 spotkań, w tym czasie notując trzy asysty. 27-latek miał dość spory wkład w utrzymanie drużyny, bowiem ekipa Kamila Kuzera pobyt w Ekstraklasie na przyszłą kampanię zapewniła sobie w ostatniej kolejce. Wówczas pokonując na wyjeździe Lech Poznań 2:1

