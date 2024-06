PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin

Ivan Krajcirik na liście życzeń Motoru Lublin

Motor Lublin po 32. latach wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Lubelski zespół awansował do Ekstraklasy po pasjonujących barażach, pokonując w finale Arkę Gdynia (2:1). Teraz przez drużynę prowadzoną przez Mateusza Stolarskiego wiele pracy, aby wzmocnić ekipę w letnim okienku transferowym.

Nowe informacje w sprawie potencjalnych wzmocnień Motoru Lublin przekazał Bartosz Wieczorek. Dziennikarz „sport.tvp.pl” zdradził, że beniaminek Ekstraklasy może dokonać ciekawego transferu wewnątrz ligi. W kręgu zainteresowań lubelskiej drużyny znalazł się Ivan Krajcirik, który na co dzień reprezentuje barwy Widzewa Łódź.

Słowacki golkiper pechowo rozpoczął przygodę w polskiej lidze. Już na samym początku nabawił się kontuzji, przez co łodzianie zostali zmuszeni do sprowadzenia Rafała Gikiewicza. 24-latek, aby odbudować swoją formę, może rozważyć przeprowadzkę do Motoru Lublin. W drużynie Mateusza Stolarskiego rywalizowałby o miejsce między słupkami z Kacprem Rosą, który przedłużył swój pobyt na Lubelszczyźnie.

Ivan Krajcirik większą część swojej kariery spędził w rozgrywkach słowackiej Nike Liga. Tam w barwach Ruzomberoku rozegrał 64 spotkania. W tym czasie udało mu się aż 23-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

Sprawdź także: Motor Lublin blisko dwóch transferów. To cenne wzmocnienia beniaminka