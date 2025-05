fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Marco Asensio znalazł się na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan w tym sezonie błyszczy na arenie międzynarodowej, rywalizując na kilku frontach. Jednocześnie ekipa z Serie A nie zamierza spadać ze szczytu i tym samym myśli o wzmocnieniach drużyny. Ciekawe wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekazało, że na radarze przedstawiciela ligi włoskiej znalazł się Marco Asensio, będący obecnie zawodnikiem PSG na wypożyczeniu w Aston Villi. Francuski klub nie spodziewa się jednak tego, że ekipa z Premier League wykupi piłkarza. W każdym razie paryżanie są gotowi sprzedać zawodnika za mniej więcej 20 milionów euro.

Marco Asensio w trakcie pobytu w angielskiej ekipie zaliczył jak na razie 18 występów, notując w nich osiem trafień i jedną asystę Tym samym Hiszpan jest dzisiaj jedną z kluczowych postaci Aston Villi. Mając zatem na uwadze to, że Nerazzurri chcą latem szukać wzmocnień w ofensywie, to rozwiązanie z Marco Asensio wydaje się bardzo ciekawe.

Sam transfer dla Hiszpana do Włoch mógłby być też niezłą szansą. Marco Asensio w klubie z Mediolanu mógłby ustabilizować swoją formę, a także odbudować swoją pozycję w jednej z czołowych europejskich ekip. W ofensywie włoskiej drużyny piłkarz mógłby zastąpić Joaquina Correę lub Marco Arnautovicia.

Marco Asensio do PSG trafił w lipcu 2023 roku z Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Z kolei do zespołu z Villa Park gracz został wypożyczony do końca czerwca 2025 roku.

