Inter Mediolan zainteresowany chorwackim talentem

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Petar Sucić na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan ma ambitne plany na trwającą kampanie, chcąc przede wszystkim obronić mistrzowski tytuł. Jednocześnie w najbliższym czasie zespół Simone Inzaghiego ma zamiar podnieść się z kolan po przegranej w derbach z AC Milan w starciu o Superpuchar Włoch (2:3). Tymczasem ciekawe wieści na temat planów transferowych Nerazzurrich przekazało “Corriere dello Sport”.

Źródło twierdzi, że na liście życzeń Inter znalazł się Petar Sucić, będący aktualnie zawodnikiem Dinamo Zagrzeb. 21-letni defensywny pomocnik aktualnie leczy kontuzję. Do stołecznego zespołu piłkarz trafił z bośniackiego Zrijnski Mostar za 200 tysięcy euro w styczniu 2022 roku.

Aktualna umowa młodego chorwackiego zawodnika obowiązuje do 2028 roku. Rynkowa wartość Sucicia według Transfermarkt wynosi natomiast 12 milionów euro. W tym sezonie piłkarz rozegrał jak na razie 17 spotkań, notując w nich trzy trafienia i dwie asysty. Możliwe, że swój bilans zawodnik powiększy 22 stycznia. Wówczas drużyna 21-klatka stanie do rywalizacji z Arsenalem w Lidze Mistrzów.

Gdyby transakcja z udziałem Sucicia doszła do skutku i piłkarz dołączyłby do Interu, to czekałaby zawodnika ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Na podobnej pozycji grać mogą: Hakan Calhanoglu czy Kristjan Asllani.

