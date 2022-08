fot. PressFocus Na zdjęciu: Inigo Martinez

FC Barcelona próbowała tego lata ściągnąć Inigo Martineza. Zawodnik jest nastawiony na przeprowadzkę, ale Athletic Club odrzucił ofertę transferową. Możliwe, że hiszpański defensor przeniesie się do Katalonii dopiero w przyszłym sezonie.

Inigo Martinez był jedną z opcji dla FC Barcelony

Oferta w wysokości 15 milionów euro plus 5 milionów euro zmiennych została odrzucona

Kontrakt zawodnika wygasa 30 czerwca 2023. Niewykluczone, że do Blaugrany trafi już jako wolny zawodnik

Martinez naciska na transfer, ale nie ma zgody

FC Barcelona miała tego lata na swojej liście życzeń naprawdę wielu zawodników. Jedną z alternatyw na wypadek niepowodzenia w negocjacjach z Julesem Kounde był Inigo Martinez. Francuz ostatecznie przeniósł się do hiszpańskiego giganta, ale nie wyklucza to transferu kolejnego defensora.

Za dziewiętnastokrotnego reprezentanta Hiszpanii pojawiła się nawet oferta na poziomie 15 milionów euro plus 5 milionów euro w ramach bonusów. Athletic Club zdecydował się ją odrzucić, wyżej ceniąc swojego podstawowego zawodnika. FC Barcelona zaniechała wówczas starań o Martineza, choć finalnie może on wylądować na Camp Nou.

31-latek jest bardzo nastawiony na przeprowadzkę do Katalonii i naciska władze klubu, by te zgodziły się go sprzedać. Nie ma na to obecnie większych szans, zwłaszcza że FC Barcelona póki co odpuściła temat transferu kolejnego obrońcy, ale w przyszłym roku będzie to możliwe. Kontrakt Martineza obowiązuje bowiem do 30 czerwca 2023 roku i nie ma opcji, by został przedłużony.

Jeżeli hiszpański defensor zanotuje dobry sezon, przyszłego lata będzie miał szanse dołączyć do Blaugrany już jako wolny zawodnik. Wychowanek Realu Sociedad ma na swoim koncie olbrzymi bagaż doświadczeń. Na poziomie La Ligi rozegrał dotychczas 342 spotkania i strzelił 21 bramek.

