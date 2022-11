PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Napastnik Milanu Zlatan Ibrahimovic uderzył w decyzję Kyliana Mbappe o pozostaniu z Paris Saint-Germain i jednocześnie pochwalił decyzję Erlinga Haalanda o transferze do Manchesteru City.

Ibrahimović zabrał głos ws. decyzji Mbappe i Haalanda

Kylian Mbappe podpisał nowy trzyletni kontrakt z PSG w maju tego roku i dobrze rozpoczął sezon w stolicy Francji, strzelając 18 goli w 18 występach w Ligue 1 oraz Lidze Mistrzów. Erling Haaland również jest w gazie strzelając 22 gole w 16 meczach na początku swojej przygody z Manchesterem City.

Mimo świetnych występów w trwającej kampanii Zlatan Ibrahimović uważa, że Francuz popełnił błąd. – Zrobił to dla siebie? Nie. Zrobił to dla PSG. Tak, dokonał właściwego wyboru, ale dla klubu, nie dla siebie. Postawił się w sytuacji, w której jest większy od klubu, a klub dał mu klucze do wszystkiego – mówił Szwed.

– Nigdy nie jesteś większy niż twój klub. Kiedy dziecko staje się silne, może o sobie decydować, rola rodzica schodzi na drugi plan, ale wtedy oni stają się agentami, prawnikami. Na tym polega problem, bo gdy tak się dzieje, tracisz kontrolę nad tym, kim jesteś oraz nad swoją tożsamością. W tym nowym pokoleniu rodzice myślą, że stali się gwiazdami, udzielają wywiadów i uważają siebie za kogoś większego, niż są w rzeczywistości – dodał napastnik Milanu.

W przeciwnym tonie Ibrahimović wypowiedział się natomiast o Erlingu Haalandzie, który tego lata trafił do Manchesteru City. – Bardzo go lubię, jest inteligentnym zawodnikiem i nie robi rzeczy, które nie są w jego zasięgu. Nie wraca się głęboko, by zagrać piłkę. Po prostu czeka przed bramką i zdobywa gole. Przypomina mi takich graczy jak Inzaghi, Trezeguet i Vieri. Jest nową wersją ich trzech. Dzięki Guardioli może stać się kimś lepszym, ale na pewno będzie twardo stąpał po ziemi.

