Raków testuje pomocnika. Senegalczyk powalczy o względy Papszuna

Ibrahima Seck na testach w Rakowie Częstochowa

Kluby PKO BP Ekstraklasy rozpoczynają już przygotowania do rundy wiosennej. Raków Częstochowa poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w najbliższych dniach w sesjach treningowych zespołu Medalików będzie uczestniczył nowy zawodnik – Ibrahima Seck. 20-letni Senegalczyk, który występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, odbędzie testy sportowe w ekstraklasowym klubie. Po nich Raków Częstochowa podejmie decyzję w sprawie ewentualnego pozyskania tego piłkarza.

Ibrahima Seck na co dzień gra w senegalskiej ekipie, US Goree. Nie ma zbyt wielu informacji o urodzonym w Dakarze zawodniku. Wiadomo, że mierzy on 175 centymetrów i urodził się 19 maja 2004 roku. Ponadto jest młodzieżowym reprezentantem Senegalu, w 2023 roku z drużyną narodową wygrał Puchar Narodów Afryki do lat 20 oraz w tym samym roku wziął udział w prestiżowych mistrzostwach świata U-20.

Warto dodać, że na ekstraklasowych boiskach oglądamy dwóch Senegalczyków w barwach Motoru Lublin, którego koszulkę przywdziewają Mbaye Ndiaye oraz Christopher Simon. Obaj piłkarze spełniają oczekiwania w zespole beniaminka. Niewykluczone, że Ibrahima Seck również sprawdzi się w Rakowie Częstochowa, o ile Marek Papszun uzna ofensywnego pomocnika za potrzebne wzmocnienie składu.