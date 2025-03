PSG wyciągnie gwiazdę Liverpoolu? Nie trzeba jej przekonywać

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate (z lewej)

Konate może wrócić do Francji. PSG naciska

Paris Saint-Germain we wtorek wyeliminowało Liverpool, wskakując do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na Anfield paryżanom udało się odrobić bramkową stratę, a o awansie zadecydował konkurs jedenastek. Te lepiej wykonywali goście, którzy pozostali w turnieju. Okazuje się, że wygrana w Lidze Mistrzów nie jest jedynym ciosem, jaki PSG może wymierzyć w kierunku The Reds. Niewykluczone, że latem sprowadzi ich gwiazdę defensywy.

Paryżanie poważnie myślą bowiem o transferze Ibrahimy Konate. Chcą wykorzystać jego niepewną sytuację kontraktową – jest bowiem związany z Liverpoolem tylko do 2026 roku. Między stronami trwają negocjacje, ale nie przyniosły one jeszcze zamierzonego rezultatu. Pojawia się coraz więcej sugestii, że 25-latek nie przedłuży umowy, więc w grę wchodzi letni transfer. To będzie jedyna okazja dla The Reds, aby cokolwiek na tym rozstaniu zarobić.

21-krotny reprezentant Francji cieszy się dużym zainteresowaniem. Na liście życzeń ma go Real Madryt, choć to Paris Saint-Germain jest traktowane jako faworyt w tym wyścigu. Wszystko za sprawą nastawienia samego gracza, który jest chętny na powrót do kraju i grę dla tamtejszego giganta.

Na przestrzeni ostatnich lat Konate wyrósł na czołowego obrońcę świata. Służy mu współpraca z Virgilem van Dijkiem, u boku którego znacząco się rozwinął. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro – z uwagi na krótki kontrakt Liverpool może mieć problem, aby tyle za niego dostać.