Manchester United podpisał kontrakt z polskim bramkarzem

Hubert Graczyk nowym bramkarzem Manchesteru United

Manchester United po zakończeniu letniego okna transferowego skorzystał z okazji przeprowadzenia wolnego transferu. Zarząd klubu zdecydował się podpisać kontrakt z Hubertem Graczykiem, czyli 21-letnim bramkarzem z Polski, który posiada również angielskie obywatelstwo.

Hubert Graczyk urodził się 28 lutego 2003 roku w miejscowości Skwierzyna w województwie lubuskim. Przygodę z futbolem rozpoczął jednak na wyspach, gdzie w młodym wieku wyjechał do Anglii i podpisał kontrakt z młodzieżową drużyną Evertonu. Następnie w 2017 roku dołączył do akademii Arsenalu, z którym związany był przez następne siedem lat.

Latem 2023 roku Kanonierzy wypożyczyli go do Slough Town, który uczestniczył w rozgrywkach 6. ligi angielskiej. Pobyt w seniorskim klubie zakończył się jednak po miesiącu, a Graczyk rozegrał tam tylko 4 mecze, w których jeden raz zachował czyste konto. Wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu dobiegł końca jego kontrakt z Arsenalem, a bramkarz został bez klubu.

Na jego profilu na Instagramie we wtorek pojawił się nowy post, w którym poinformował, że będzie kontynuował karierę w Anglii. Hubert Graczyk podpisał kontrakt z Manchesterem United. W zespole Czerwonych Diabłów będzie zawodnikiem drużyny do lat 23, która występuje w Premier League 2. Młody golkiper nie ukrywał podekscytowania z dołączenia do tak utytułowanego klubu.

– Jestem podekscytowany, że podpisałem kontrakt z tak dużym klubem. Bierzemy się do roboty – napisał pod postem Hubert Graczyk.