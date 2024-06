PA Images / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Veerman z łatwością zastąpi Kroosa w Realu. To słowa holenderskiego eksperta

Toni Kroos pożegnał się z kibicami Realu Madryt triumfem w Lidze Mistrzów. 34-latek niedawno ogłosił zakończenie kariery i swoje ostatnie mecze w zawodowej piłce rozegra na Euro 2024. W związku z tym od kilkunastu dni w mediach pojawiają się informacje o potencjalnych następcach Niemca w drużynie Królewskich.

Niemiecki Bild przekazywał, że najpoważniejszymi kandydatami do zastąpienia Kroosa w Realu, są Joshua Kimmich i Florian Wirtz. Natomiast w programie “Rondo” na kanale Ziggo Sport niepopularną opinią podzielił się Arnold Muhren, obecnie ekspert telewizyjny, a niegdyś ceniony holenderski piłkarz, który grał m.in. w Manchesterze United i Ajaksie Amsterdam.

23-krotny reprezentant Holandii wskazał na Joeya Veermana z PSV Eindhoven. Według Muhrena pomocnik potrafi zagrywać identyczne piłki, jak Toni Kroos i z łatwością odnalazłby się w Realu Madryt.

– Kroos odszedł z Realu Madryt. Z łatwością możesz umieścić tam Veermana – stwierdził.

Chwilę po tej wypowiedzi nastroje postanowił stonować inny były reprezentant Holandii – Ronald de Boer.

– Rozumiem pomysł. Jeśli spojrzysz na podanie Kroosa od tyłu, Veerman wygląda jak on, jeśli spojrzysz na to trochę przez pomarańczowe okulary. Ale Veerman to prawdziwy człowiek w PSV. Najpierw zobaczmy, co pokaże w Lidze Mistrzów z PSV przez kolejny rok – ocenił De Boer.

Sprawdź: Man City rozmawia z gwiazdą za ponad 100 milionów euro. To marzenie Guardioli