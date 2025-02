Hoeness mówi wprost. Marzy o tym piłkarzu w Bayernie

dpa picture alliance / Alamy, Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium i Uli Hoeness

Florian Wirtz marzeniem transferowym Uliego Hoenessa

Bayern Monachium latem ubiegłego roku rozpoczął nowy rozdział w historii klubu. Z posadą trenera po zakończeniu sezonu pożegnał się Thomas Tuchel, a jego następcą został Vincent Kompany. Wraz z zatrudnieniem nowego szkoleniowca w szatni pojawiło się kilku nowych zawodników. Zmiana pokoleniowa ma być kontynuowana również w następnych latach, a kibice z niecierpliwością czekają na 2026 roku.

Wtedy właśnie głównym celem transferowym Bayernu Monachium ma być Florian Wirtz. Reprezentant Niemiec kilka miesięcy temu stał się absolutnym priorytetem Bawarczyków na rynku transferowym. Pozyskanie ofensywnego pomocnika nie będzie jednak łatwe, gdyż walczy o niego również Real Madryt i Manchester City.

To jak wielkie znaczenie dla Bayernu ma transfer Wirtza sugeruje wypowiedź byłego prezydenta klubu – Uliego Hoenessa. Były piłkarz oraz działacz Die Roten zdradził, że jego marzeniem jest zobaczyć Wirtza i Musialę grających wspólnie w koszulce Bayernu.

– Jeśli wolno mi mieć marzenie, to powiedziałbym, że Florian Wirtz musi dołączyć do Bayernu. Jeśli zagrałby w Bayernie z Musialą, to moglibyśmy patrzeć w przyszłość z wielką pewnością – powiedział Uli Hoeness, cytowany przez Sky Sport Deutschland.

Wirtz aktualnie jest związany z Bayerem Leverkusen, gdzie ma umowę ważną do czerwca 2027 roku. Jakiś czas temu media informowały, że kontrakt z Aptekarzami został przedłużony o kolejny rok. W bieżących rozgrywkach Wirtz zanotował 15 goli i 11 asyst w 32 meczach.