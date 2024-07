Victor Osimhen długo planował letni transfer. Brak konkretnych ofert może go jednak skłonić do pozostania w Napoli. Antonio Conte buduje zaufanie gwiazdora.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen (z lewej)

Conte przekona Osimhena do pozostania?

Victor Osimhen w zeszłym roku był jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Ówczesny król strzelców Serie A poprowadził Napoli do długo wyczekiwanego mistrzostwa Włoch, ściągając na siebie zainteresowanie największych klubów w Europie. Zabiegały o niego ekipy z Premier League, lecz Aurelio De Laurentiis pozostał niewzruszony i konsekwentnie odrzucał wszystkie oferty. Zapragnął zatrzymać swoją największą gwiazdę na jeszcze jeden sezon. Osimhen otrzymał przy tym zapewnienie, że będzie mógł odejść w 2024 roku. Przedłużył swój kontrakt, w którym znalazła się klauzula wykupu na poziomie 130 milionów euro.

Kilka miesięcy temu Osimhen zadeklarował, że podjął decyzję w sprawie przyszłości. Media przekonywały, że są to słowa potwierdzające, iż po sezonie 2023/2024 pożegna się z Napoli. Nigeryjczyk marzył o wielkim transferze do Premier League, ciesząc się zainteresowaniem Chelsea, Arsenalu i Manchesteru United.

Zapał angielskich klubów ostudziły jednak przeciętne występy Osimhena, który nie utrzymał wysokiej dyspozycji z wcześniejszego sezonu. Napoli nie otrzymało żadnej konkretnej oferty z Premier League, natomiast skusić snajpera nieustannie próbowało Paris Saint-Germain, widzące w nim następcę Kyliana Mbappe. Osimhen do tego kierunku nie jest jednak przekonany.

Mijają kolejne tygodnie, a Osimhen dalej jest zawodnikiem Napoli. Z drużyną przygotowuje się do kolejnego sezonu, wciąż licząc na transfer. Gwiazdor dobrze dogaduje się natomiast z Antonio Conte, co sugeruje, że ten może go ostatecznie przekonać do pozostania w Neapolu.