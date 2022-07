Pressfocus Na zdjęciu: Michał Helik (na środku)

Wobec spadku Barnsley z Championship Michał Helik zapowiedział swoje odejście z klubu. Polak chciałby rywalizować w silniejszym zespole i postara się latem o transfer. Tomasz Włodarczyk poinformował, że w grę wchodzi powrót do Ekstraklasy. Zainteresowany sprowadzeniem 26-latka jest Lech Poznań.

Michał Helik spędził dwa ostatnie sezony w Barnsley

Angielski klub rozegrał fatalną kampanię 2021/22 i spadł do League One

Polak nie chce zostawać w klubie na kolejny sezon i postara się o transfer

Zainteresowanie jego usługami wyraził Lech Poznań

Lech może wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku Michała Helika

Michał Helik dwa ostatnie sezony spędził w Barnsley. O ile pierwszy sezon w barwach drużyny z Oakwell stadium był bardzo udany, a klub stał nawet przed możliwością awansu do Premier League, o tyle ostatnia kampania okazała się katastrofą. Barnsley zajęło ostatnie miejsce w lidze i z hukiem spadło do League One. Wobec takiego obrotu spraw 26-latek nie zamierza grać dłużej dla angielskiej drużyny.

Defensor chciały latem odejść z klubu i rozważa wiele opcji. Jedną z nich jest powrót do Ekstraklasy. Helik występował w niej w barwach Ruchu Chorzów, a później Cracovii. Kontrakt Polaka jest ważny jeszcze przez rok, dlatego liczy, że Barnsley zgodzi się na transfer, żeby zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze. Tomasz Włodarczyk poinformował, że zainteresowanie Helikiem wykazał Lech Poznań. Transfer może zostać przeprowadzony, ale pod pewnym warunkiem.

Zdaniem dziennikarza , Lech sięgnie po obrońcę tylko w przypadku awansu do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Kolejorz rywalizuje w pierwszej rundzie z Karabachem Agdam. Mistrz Polski wygrał w Poznaniu 1:0 i 12 lipca rozegra rewanż. Oprócz Helika, na radarze Lecha znajdują się również Adrian Rus z MOL Fehervar, Inout Nedelcearu z Crotone czy Nikola Soldo z NK Lokomotiva.

Zobacz też: Lech Poznań odpuszcza mecz o Superpuchar Polski