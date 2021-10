Nieudana przygoda Edena Hazarda z Realem Madryt może niebawem się zakończyć. Drzwi do powrotu Belga otworzyła bowiem Chelsea, a zaoszczędzone pieniądze pomogłyby Królewskim w wykupie Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund.

Nieudana przygoda Edena Hazarda z Realem Madryt może niebawem się zakończyć. Choć kontrakt wiąże Belga z Królewskimi przez najbliższe trzy sezony, wydaje się nieprawdopodobne, by gracz zdołał go wypełnić. Królewscy z wytęsknieniem wyczekują propozycji, która pozwoliłaby im odzyskać choć część z zainwestowanych w 2019 roku 115 milionów euro.

Otwarta na powrót 30-latka jest ponoć Chelsea. Osoby decyzyjne w klubie z Londynu są przekonane, że w środowisku, w którym prezentował najwyższą formę, skrzydłowy wróciłby do dobrej dyspozycji. Sam Hazard nie czuje się komfortowo w stolicy Hiszpanii, gdzie ma ogromną trudność w przekonaniu do siebie kibiców. Problemem są jednak finanse. The Blues nie zamierzają wydać więcej niż 40 milionów, a ta kwota nie satysfakcjonuje Florentino Pereza. Ile jednak Anglicy nie zaproponują, zwolnienie z budżetu 30 milionów euro rocznie, które inkasuje Hazard, byłoby dla Los Blancos kluczowe. Madrytczycy bowiem są zdeterminowani, by latem sprowadzić do siebie Erlinga Haalanda, a Belg byłby ofiarą konieczną do przeprowadzenia tak ogromnej transakcji.

30-latek rozpoczął swój trzeci sezon w białych barwach. Póki co jego dorobek zamyka się w skromnych pięciu bramkach i dziewięciu asystach w 51 występach.

