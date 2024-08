fot. saolab / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce transferu gwiazdy Manchesteru United

Barcelona nie zamierza kończyć letniego okienka na transferze Daniego Olmo. Nadrzędnym celem jest sprowadzenie nowego skrzydłowego, który da znacznie więcej opcji w ofensywie. Przez długi czas Blaugrana walczyła o Nico Williamsa, którego transfer miał być wręcz przesądzony. Z uwagi na obciążenia finansowe, jakie wiązałyby się z tą operacją, postanowiono zrezygnować z jej finalizacji. Choć zawodnik Athletic Club dalej pozostaje na liście życzeń, Barcelona skupia się na innych kandydaturach.

W mediach pojawiły się między innymi nazwiska Federico Chiesy czy Rafaela Leao. Zdaniem dziennikarza Alberta Fernandeza, Hansi Flick miał zaproponować transfer Marcusa Rashforda. Angielski gwiazdor uchodzi za pierwszy wybór szkoleniowca, który chciałby w swoich szeregach piłkarza mogącego zagrać zarówno na boku, jak i na środku ataku. Fernandez dodał, że nie wie nic na temat ewentualnych ruchów w kierunku sprowadzenia go do Katalonii.

Info @gol: Según fuentes del FCB, uno de los nombres que sugirió Hansi Flick para su única petición (un extremo izquierdo con gol y desborde) fue el de Marcus Rashford. Desconozco si ha habido algún movimiento. pic.twitter.com/e9si5veSyA — Albert Fernández (@albertfc11) August 20, 2024

Bez wątpienia Rashford byłby dość zaskakującym wyborem. Przez lata uchodził za absolutnego lidera Manchesteru United, natomiast miniony sezon w jego wykonaniu nie był najlepszy. Erik ten Hag nie planuje jednak z niego rezygnować, a celem jest ponowne doprowadzenie go do najwyższej dyspozycji. Jeśli się to nie powiedzie, zapewne będzie dostępny na rynku transferowym. Anglik w ostatnich miesiącach był łączony chociażby z Paris Saint-Germain.