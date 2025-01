SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres uzgodnił ze Sportingiem kwotę transferu

Viktor Gyokeres to obecnie prawdopodobnie najbardziej rozchwytywany napastnik na rynku. Szwed błyszczy w barwach Sportingu CP i od dłuższego czasu przyciąga uwagę czołowych klubów Europy. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o jego zimowym odejściu, ale teraz wszystko wskazuje na to, że do transferu dojdzie w letnim oknie.

Portugalski serwis Record przyznał jednocześnie, że Gyokeres zawarł wstępne porozumienie ze Sportingiem CP. Obie strony nie chcą sobie robić pod górkę i w tym celu uzgodniły kwotę, za jaką napastnik będzie mógł zmienić barwy. Mianowicie mowa o przedziale cenowym w granicach 70-75 milionów euro.

Trzeba przyznać, że nie są to wygórowane żądania i na pewno zachęci to wiele klubów do rozpoczęcia negocjacji. Oczywiście jest to próg minimalny, dlatego cena może wzrosnąć, jeśli kilka stron będzie próbowało przebijać swoje oferty. W gronie głównych zainteresowanych wymieniało się do tej pory m.in. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool oraz FC Barcelonę i PSG.

W sezonie 2024/2025 Viktor Gyokeres wystąpił w 29 meczach, zdobywając w nich 31 goli. Do tego Szwed dołożył pięć asyst, co oznacza, że łącznie uczestniczył przy 37 trafieniach Sportingu CP. Za najlepsze spotkanie napastnika można uznać wygraną 4:1 z Man City w Lidze Mistrzów, gdy zdobył hat-tricka.