Źródło: Goal.pl/ The Mirror

Pressfocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Według najnowszego raportu The Mirror, Man Utd szykuje się do kupna nowego napastnika. Listę życzeń Rangnicka otwiera Darwin Nunez z Benfiki Lizbona. Przedstawiciele Urugwajczyka podczas pierwszych negocjacji postawili pewien warunek. 22-latek dołączy do drużyny, która regularnie występuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Man Utd planuje sprowadzić Darwina Nuneza w letnim okienku

Czerwone Diabły są w stanie zapłacić 60 mln funtów za 22-latka

Urugwajczyk odejdzie z Benfiki tylko do zespołu, który będzie grał w Lidze Mistrzów

Nunez wzbudza coraz większe zainteresowanie

Darwin Nunez lada moment zakończy drugi sezon w barwach Benfiki Lizbona. W obecnej kampanii rozegrał 33 mecze, strzelając w nich 26 goli i notując dwie asysty. Urugwajczyk stanowi o sile swojego zespołu, a z racji na ważny kontrakt do 2025 r., każdy zainteresowany jego usługami, musi sięgnąć głęboko do kieszeni.

Jak przekazali dziennikarze The Mirror, wysłannicy Man Utd są już po wstępnych rozmowach z otoczeniem napastnika. Podczas rozmów padło kilka ciekawych szczegółów. Podobno Czerwone Diabły mogą zapłacić za transfer 60 mln funtów. Do tego 22-latek zarabiałby na początek 8 mln funtów rocznie. To znacznie więcej niż inkasuje aktualnie w Portugalii, ale nie wszystko jest tak kolorowe dla anglików.

22-latek oczekuje gry w Lidze Mistrzów od przyszłej jesieni. Stąd też kolejne negocjacje zostaną wznowione dopiero wtedy, gdy Man Utd zakończy kampanię 2021/22 przynajmniej na czwartej lokacie w tabeli Premier League. Dziś Czerwone Diabły nie mają tej pewności, więc na wszelki wypadek lepiej poszukać alternatyw.

W kontekście Nuneza nie wykluczone są także inne kierunki. Wysłannicy Bayernu regularnie obserwują poczynania Urugwajczyka, który być może przymierzany jest do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Co więcej, sprowadzeniem gwiazdora Benfiki spore zainteresowanie wykazuje jeszcze PSG, więc młody snajper będzie przebierał w ofertach podczas letniego okna transferowego.

Tymczasem zespół z Lizbony awansował do ćwierćfinału elitarnych rozgrywek, gdzie wkrótce zagra dwumecz z Liverpool.

