Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Juventus

Juventus dopina wzmocnienie drugiej linii

Juventus w tym okienku dokonał już trzech transferów. Szeregi ekipy z Allianz Stadium zasilili Douglas Luiz, Khephren Thuam, Juan Cabal i Michele Di Gregorio. To nie koniec wzmocnień. Wszystko wskazuje na to, że Bianconeri w najbliższym czasie sfinalizują wymarzony ruch i pozyskają zawodnika czołowej drużyny Serie A.

Do Turynu ma trafić Teun Koopmeiners. Reprezentant Holandii od dawna pozostaje na celowniku Starej Damy, a teraz jego przeprowadzką do Juve wydaje się nieunikniona. Wprawdzie Atalanta niechętnie podchodzą do sprzedaży swojej gwiazdy, jednak 26-latek mocno naciska na odejście. – Koopmeiners chce dołączyć do Juventusu. Osiągnął już porozumienie z nowym klubem i nie chce już grać dla nas – ujawnił Gian Piero Gasperini w rozmowie z Eco di Bergamo.

Ofensywny pomocnik był kluczowym elementem układanki Gasperiniego, ale nie zamierza wypełnić kontraktu ważnego do 30 czerwca 2027 roku, Juventus będzie musiał zapłacić za niego ponad 50 milionów euro. Trzy lata temu Atalanta zapłaciła za Koopmeinersa 14 milionów – ta kwota trafiła na konto AZ Alkmaar.

Bilans Koopmeinersa na Gewiss Stadium to 129 spotkań, 29 bramek i 15 asyst. W tamtym sezonie wraz z Atalantą sięgnął po zwycięstwo w Lidze Europy. W finale Orobici rozbili Bayer Leverkusen.

