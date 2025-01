Gwiazda Serie A przedłuży kontrakt. Był w kręgu zainteresowań Barcelony

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona nie pozyska w najbliższym czasie gwiazdy Napoli

FC Barcelona będzie musiała poszukać innych opcji, aby wzmocnić swój atak w trakcie letniego okienka transferowego.

Gruziński skrzydłowy Napoli, Khvicha Kvaratskhelia miał podjąć decyzję o przedłużeniu kontraktu z włoskim klubem do 2029 roku. Tym samym kończy to spekulacje łączące go z możliwym transferem do Barcelony. Kataloński klub szuka wzmocnień na lewe skrzydło na kolejny sezon.

Barcelona borykająca się z problemami finansowymi w ostatnich latach, potrzebuje wzmocnienia na lewej stronie ataku. Obecnie na tej pozycji występuje Raphinha, ale nie ma żadnego jakościowego zmiennika. A Ansu Fati nie gra regularnie z powodu jego problemów zdrowotnych.

W tej sytuacji Blaugrana już analizuje inne opcje do wzmocnienia swojej ofensywy. Wśród potencjalnych nazwisk wymienia się Rafaela Leao, gwiazdę AC Milanu oraz Nico Williamsa, skrzydłowego Athletic Bilbao. Kluczowe dla realizacji tych ruchów będzie powrót do zasady wydatków 1:1. To znacznie ułatwiłoby Barcelonie przeprowadzanie transferów.

Kvaratskhelia w bieżącym sezonie zagrał 17 spotkań w Serie A, w których zdobył 5 bramek i 3 asysty. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 2027 roku. Dla zespołu z Neapolu trafił w 2022 roku. Od tego czasu zagrał 107 spotkań, w których strzelił 30 bramek i zanotował 29 asyst. W sezonie 2022/2023 sięgnął z zespołem po mistrzostwo Włoch.

