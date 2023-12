Gwiazda rozwiąże problem? Chelsea ma ochotę na głośny transfer

Chelsea ma poważny problem ze zdobywaniem bramek. Według TEAMtalk klub chce go rozwiązać ściągając z Juventusu Dusana Vlahovicia.

Chelsea poszukuje napastnika

The Blues mają kłopot ze zdobywaniem bramek

Rozwiązać ma go Dusan Vlahović z Juventusu

Dusan Vlahović zamieni Juventus na Chelsea?

Chelsea w sezonie 2023/2024 nie radzi sobie najlepiej. Drużyna Mauricio Pochettino miała okres dobrej gry, ale w ostatnim czasie znów się pogubiła. Aktualnie The Blues zajmują 12. miejsce w Premier League.

Problemem Chelsea jest m.in. gra w ataku. Według ekspertów i podprogowych komentarzy Mauricio Pochettino zespół potrzebuje napastnika. Obecnie na szpicy występują Nicolas Jackson lub Armando Broja. Okazuje się, że te opcje nie wystarczają, aby odnosić dobre wyniki.

Według serwisu TEAMtalk na radarze Chelsea znalazł się Dusan Vlahović z Juventusu. Serb w barwach Starej Damy nie radzi sobie najlepiej, co może skłonić go do odejścia.