fot. PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Leicester City nie chce stracić Youriego Tielemansa za darmo po sezonie, dlatego zamierza sprzedać go już w trakcie styczniowego okienka transferowego. Zainteresowanie Belgiem wykazują Liverpool, Real Madryt oraz Juventus.

Umowa Tielemansa z Leicester City obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku

Belg nie będzie kontynuował współpracy z “Lisami”, a te z kolei nie chcą tracić go za darmo

Zainteresowanie styczniowym transferem wykazują europejskie potęgi

Leicester City liczy na jakikolwiek zarobek

To już niemal pewne, że Leicester City straci swoją gwiazdę. Kontrakt Youriego Tielemansa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i pomimo sporej pracy włożonej w próby przekonania go do pozostania w obecnej ekipie, rozstanie jest nieuniknione. Sam zainteresowany nie chce komentować swojej przyszłości i zaznacza, że skupia się tylko na trwającym sezonie, lecz w kuluarach coraz więcej mówi się o jego potencjalnym kierunku.

Wcześniej informowano o zainteresowaniu ze strony Arsenalu, który chciał ściągnąć go jeszcze tego lata. Leicester City nie planowało jednak pozbywać się Tielemansa, licząc, że finalnie uda się go przekonać do przedłużenia umowy. Teraz już wiadomo, że nie ma na to żadnych szans.

Leicester City jest obecnie czerwoną latarnią ligi, lecz w klubie panuje przekonanie, że już wkrótce uda się wyjść z kryzysu, a Tielemans nie będzie do tego potrzebny. Utrata takiego zawodnika za darmo byłaby zbyt dużą stratą dla angielskiego klubu, dlatego jedyną opcją jest sprzedaż w styczniowym okienku, oczywiście po promocyjnej cenie.

Nie brakuje ekip, które widzą w swoich szeregach reprezentanta Belgii. Zainteresowanie styczniowym transferem wykazują Real Madryt, Liverpool oraz Juventus. Niewykluczone, że za kilka miesięcy Tielemans przywdzieje trykot któregoś z tych zespołów.

Zobacz również: Reprezentant Portugalii opcją dla Man Utd