Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Newcastle rozpoczęło rozmowy z Crystal Palace ws. transferu Guehi’ego

Newcastle po kiepskim sezonie w porównaniu do tego, gdy wywalczyli awans do Ligi Mistrzów, rozpoczęło budowę kadry, która wywalczy awans do europejskich pucharów. Na St. James Park przeprowadzono już cztery transfery, a w najbliższych tygodniach fani Srok mogą spodziewać się następnych wzmocnień. Brytyjska prasa sugeruje, że do zespołu Eddiego Howe’a przymierzany jest nowy obrońca.

O krok dalej poszedł David Ornstein z portalu The Athletic, bowiem wskazał konkretny cel transferowy Newcastle. Zdaniem dziennikarza priorytetem w sierpniu będzie Marc Guehi, czyli podstawowy obrońca reprezentacji Anglii i Crystal Palace. Co więcej, The Magpies poczynili już pierwsze kroki w tym kierunku. Obecnie prowadzone są wstępne rozmowy dot. pozyskania 24-letniego stopera. Podczas negocjacji przedstawiciele Newcastle mają dowiedzieć się, za jaką kwotę Orły będą w stanie sprzedać utalentowanego gracza.

Transakcja stoi jednak pod znakiem zapytania, bowiem Newcastle musi uważać na regulamin zasad finansowych obowiązujących w lidze. Zatem jeśli wycena Crystal Palace będzie zbyt wygórowana, niewykluczone, że Eddie Howe porzuci swoje marzenia o piłkarzu, a Marc Guehi pozostanie w 10. drużynie ubiegłego sezonu Premier League.

Guehi podczas rozgrywek w sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 29 meczów, w których zaliczył jedną asystę. Po zakończeniu sezonu wziął udział w Euro 2024, gdzie dotarł z Anglią aż do wielkiego finału. W drużynie Trzech Lwów pełnił rolę kluczowego środkowego obrońcy.