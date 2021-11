PressFocus Na zdjęciu: Pochettino i Guardiola

Mauricio Pochettino łączony jest z przenosinami do Manchesteru United. Trener rywali zza miedzy, Manchesteru City, pochwalił Argentyńczyka, mimo że ten nie zdołał sięgnąć po żadne trofeum z Tottenhamem.

Mauricio Pochettino jest jednym z faworytów do przejęcia Manchesteru United

Miłe słowa na temat kolegi po fachu powiedział Pep Guardiola, który wziął udział w konferencji prasowej przed meczem jego Manchesteru City z Paris Saint-Germain

Guardiola: można być dobrym trenerem pomimo braku trofeów

Coraz więcej źródeł jest przekonanych, że Mauricio Pochettino trafi do Manchesteru United. Argentyńczyk wcześniej przez ponad 4,5 roku pracował już w Tottenhamie, więc zna Premier League od podszewki. Póki co, jednak, musi skupić się na środowym spotkaniu, w którym jego Paris Saint-Germain zmierzy się z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Przed tym meczem wypowiedzi na temat ewentualnego powrotu Argentyńczyka do Anglii udzielił Pep Guardiola.

– Możesz być topowym menedżerem i nie wygrywać tytułów. Trenerzy mają szanse na trofea w czołowych klubach z wielkimi inwestycjami i wspaniałymi piłkarzami. Inaczej nie mają szans na triumfy. Nie znaczy to, że szkoleniowcy w Championship czy poza czołową szóstką Premier League nie są wspaniali pod względem taktyki, komunikacji czy przywództwa – powiedział Katalończyk.

Jednocześnie Guardiola wyznał, że spodziewa się trudnego pojedynku.

– Każdy zna jakość i osobowość, jaką ma Paris Saint-Germain. To będzie całkowicie inny mecz niż ten przeciwko Evertonowi – orzekł trener, odnosząc się do ostatniego ligowego starcia jego zespołu.

Manchesterowi City brakuje punktu, by zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zmierzą się z gigantami z Paryża w środę o godzinie 21:00.

