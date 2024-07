Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Patryk Stępiński

Polak trafi do ligi greckiej

Patryk Stępiński to jeden z tych piłkarzy, którego fani PKO Ekstraklasy dość dobrze znają. Zawodnik podczas swojej dotychczasowej kariery występował m.in. w Wiśle Płock, Widzewie Łódź oraz Ruchu Chorzów. W tych dwóch ostatnich drużynach pełnił ważne role, głównie za sprawą Janusza Niedźwiedzia, który mocno ufał jego umiejętnością. Od końca minionego sezonu jest jednak bez pracodawcy, ale wkrótce ma się to zmienić.

Według informacji przekazanych przez Mariusza Bielskiego z “Kanału Sportowego” 29-letni defensor ma trafić do zagranicznej ligi. A konkretnie chodzi o 2. ligę w Grecji. Stępiński ma trafić do PAE Chania, czyli zespołu z malowniczej wyspy Kreta. Jego nowa umowa ma obowiązywać na zasadzie 1+1. Opcja będzie aktywowana wówczas, jeśli drużyna zdoła awansować do tamtejszej elity.

W sezonie 2023/24 29-latek rozegrał 13 spotkań w barwach Ruchu Chorzów. W sumie na boiskach PKO Ekstraklasy ma ich jednak 133 i ponad 115 w Betclic 1. lidze. Najwięcej, bo aż 132 występy zaliczył w barwach Widzewa Łódź, którego był nawet kapitanem. Serwis “Transfermarkt” wycenia obrońcę na 300 tysięcy euro.

