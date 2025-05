Górnik pozyskał napastnika. Takiego gracza nie było w Zabrzu od wielu lat! [NOWE INFORMACJE]

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Tylko Zahović w miarę nieźle

Choć na liczbę napastników w obecnej kadrze kibice Górnika narzekać nie mogą, to niestety nie idzie to w parze z ich skutecznością. Sinan Bakis okazał się totalnym niewypałem, nie zdobył do tej pory ani jednej bramki i po sezonie odejdzie, bo kończy się jego wypożyczenie z Realu Saragossa. Spore nadzieje wiązano z Aleksandrem Buksą, ale ten piłkarz zdobył tylko jednego gola. Z atakujących niezłe statystyki ma tylko Luka Zahović, który trafił dla Górnika siedem razy.



To wszystko sprawia, że atak Górnika w przyszłym sezonie będzie wyglądał zupełnie inaczej. Kilka dni temu klub ogłosił pozyskanie Brazylijczyka Gabriela Barbosy, który z dobrej strony pokazał się w tym sezonie w drugoligowym portugalskim Penafielu (10 goli do momentu odniesienia kontuzji). O tym, że Górnik interesuje się tym piłkarzem goal.pl informował jako pierwszy. Tekst można przeczytać tutaj. A dziś, o 19:48 zabrzanie ogłosili pozyskanie Theodorosa Tsirigotisa. W marcu goal.pl również jako pierwszy informował o tym, że zabrzanie mocno interesują się tym graczem.

Najlepszy sezon w karierze

Potem sprawa przycichła, ale głównie dlatego, że jak to transfery – kluby wolą je załatwiać w ciszy. Zwłaszcza, że chodziło o piłkarza, który miał jednak kontrakt do końca sezonu. Oczywiście negocjacje mógł już prowadzić, natomiast nie zawsze wcześniejsze potwierdzanie dokonania transferu jest korzystne. Dlatego w kuluarach działania były prowadzone, ale z ogłoszeniem Górnik czekał do dziś.

Kogo więc sprowadza zabrzański klub? Obecny sezon jest najlepszym w karierze Tsirigotisa. W 25 ligowych meczach strzelił dla drugoligowego Iraklisu aż 21 goli. W sezonie regularnym było to 18 spotkań i 14 bramek, a w play off 7 występów i 7 goli. Do tego dorzucił jedną bramkę w dwóch meczach Pucharu Grecji. Daje to znakomity wynik: 27 występów, 22 bramki. Oczywiście, z zaznaczeniem, że to druga liga, ale regularność w zdobywaniu goli przez niespełna 25-letniego Greka jest imponująca.

Oby strzelił więcej goli niż jego znany rodak

W sumie można powiedzieć, że zawodnika tak skutecznego zabrzanie nie sprowadzili od lat. A czy to właśnie on okaże się lekiem na nieskuteczność i następcą tak dobrze wspominanych w Zabrzu Angulo i Jimeneza? O tym przekonamy się już w przyszłym sezonie. A co ciekawe, Tsirigotis i wspomniany Barbosa spotkali się jakiś czas temu, na krótko, w Levadiakosie. Teraz będą mieli szansę na o wiele dłuższą współpracę. Tsirigotis podpisał kontrakt z zabrzanami do lata 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.



A jeśli chodzi o greckich napastników w Górniku, to Tsirigotis, jak wiadomo, nie będzie pierwszym. Kilka lat temu w Zabrzu pojawił się Giorgios Giakoumakis, ale szału nie było. Zagrał 12 meczów w Ekstraklasie, w których strzelił 3 gole. Górnik nie wykupił go z AEK Ateny, który sprzedał Girgiosa do holenderskiego Venlo. Stamtąd trafił do Celticu, potem do MLS (Atlanta), a następnie, za prawie 10 mln euro, do meksykańskiego Cruz Azul, gdzie gra do dziś, będąc klubowym kolegą Mateusza Bogusza.