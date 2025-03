Gomes do wzięcia za darmo. Man United podjął decyzję

ANP / Alamy Na zdjęciu: Angel Gomes

Man United odrzucił możliwość sprowadzenia Angela Gomesa

Manchester United szuka zawodników, którzy latem wzmocnią drużynę Rubena Amorima. Na liście życzeń widnieją przede wszystkim młodzi piłkarze z potencjałem na dalszy rozwój. Wśród nich wymieniano Angela Gomesa, czyli wychowanka Czerwonych Diabłów.

Ofensywny pomocnik od 2020 roku występuje w OSC Lille, gdzie jego umowa powoli zbliża się do końca. Jest już prawie pewne, że Gomes wraz z końcem sezonu odejdzie z francuskiego klubu, ponieważ kontrakt piłkarza nie zostanie przedłużony. Fakt, że zostanie wolnym zawodnikiem na rynku transferowym, spowodował, że władze z Old Trafford rozważali powrót 24-latka do macierzystego klubu.

Zobacz wideo: Gwiazdor Manchesteru United kibicem… Radomiaka

Z informacji portalu Football Insider jasno wynika, że Angel Gomes może przestać marzyć o powrocie do Manchesteru United. Czerwone Diabły podjęły ostateczną decyzję, że pomocnik nie znajdzie się na liście życzeń w kontekście letnich transferów.

Tym samym Gomes musi rozglądać się za innym zespołem, gdzie będzie mógł kontynuować karierę. Nie można wykluczyć, że ponownie zagra w Premier League, ponieważ interesują się nim takie drużyny jak Tottenham czy West Ham.

Gomes w trwającym sezonie wystąpił w 20 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Pod koniec ubiegłego roku doznał kontuzji łydki, przez co był wyłączony z gry na ponad miesiąc. Z aktualnym klubem sięgnął po Superpuchar Francji w 2021 roku.